Poolse journalist die bij Boeckx naar een anekdote van Teodorczyk polste, kreeg onverwacht antwoord: "Ik neem aan dat het niet zo mooi was"

Lukasz Teodorczyk spreekt met zijn voeten, interviews geeft hij zelden of nooit. De Poolse topschutter uit de Jupiler Pro League mijdt de pers, en wie toch te dicht in zijn buurt komt...

Een Poolse journalist polste bij Frank Boeckx, met wie het wel klikt bij paars-wit, naar een anekdote over Teodorczyk. "Ik heb de gsm aan Teo gegeven en gezegd: antwoord jij maar. Het was in het Pools en ben het niet gaan googelen, maar ik neem aan dat het niet zo mooi was", doet Boeckx een grappig verhaal uit de doeken bij Sporza.

Waarom Teodorczyk dan zo moeilijk met de media praat? "Ik denk dat hij iemand is waar je het vertrouwen van moet winnen, vooraleer hij begint te spreken", aldus Boeckx. "Voor de pers is dat moeilijk, want die ziet hem slechts één keer per week. Dan creëer je geen vertrouwensband."

Zich dommer voordoen

"Teo is een hele toffe en joviale jongen die zich voor de pers misschien wat dommer voordoet dan hij is. Maar dat is ook weer slim natuurlijk. Dat is een beetje het spel meespelen." (lacht)

