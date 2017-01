Mechele teleurgesteld: "Blijkbaar is Club bang van ons"

Foto: © photonews

Brandon Mechele is de nieuwe verdediger van Sint-Truiden en daar wil hij zijn stempel drukken. Bij Club lukte dat niet meer en dus vindt hij het ook jammer dat hij die match tegen hen niet zal mogen spelen.

Ivan Leko boezemde Mechele dan weer vertrouwen in. "Toen hij aan de telefoon was, voelde ik direct vertrouwen. Dat gaf me een goed gevoel", aldus de man die begin dit seizoen een basisplaats had bij Club Brugge. "Je verliest dan je basisplaats jammer genoeg. En dan weet je dat het moeilijk wordt om terug erin te komen. Zeker na januari, want dan wordt er niet veel geroteerd."

Op de laatste speeldag moet STVV naar Club, maar de drie huurlingen mogen niet meespelen. "Ik vind het jammer. Ik wou nog eens in Jan Breydel spelen, het zal voor volgend seizoen zijn. Of ze bang zijn? Blijkbaar wel, want ook Boli mag niet spelen. Ze zitten toch met een bang gevoel", lacht hij bij TV Limburg.