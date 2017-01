'Bankzitter' Stanciu: "Het niveau in België is hoger dan ik dacht"

Foto: © photonews

Anderlecht-coach René Weiler heeft Nicolae Stanciu twee opeenvolgdende wedstrijden op de bank gezet. De Roemeen leek het nodig te hebben, want op stage in La Manga heeft hij wel de goeie vorm te pakken.

Hoofd van de medische dienst, Jochen De Coene, gaf het al aan dat Stanciu één van de grootste motors heeft van de hele kern. "Hij moet er enkel nog mee leren omgaan", zei hij daarover. Stanciu zelf moest vooral in het hoofd fris geraken. "Zelfs als invaller wil ik het team helpen. Dat Hanni en ik niet meer zouden kunnen samenspelen, daar zei de trainer ons nooit iets van. Het team is het belangrijkst, niet de individuen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Na vijf maanden kan hij ook een eerste overzicht maken. "Mijn conditie is goed, maar het niveau in België was hoger dan ik verwachtte. Het verrast me dat teams als Oostende en Zulte Waregem in de top zes staan en Genk en Standard niet. Daaraan zie je dat alles hier dicht bij elkaar ligt."

Geen baardbijgeloof

"Of ik het geheime wapen word dat Anderlecht klaarzet voor Play-off 1? Dat weet ik niet. Ik vind dat ik ook al goeie wedstrijden gespeeld heb toen ik geen assists gaf of goals maakte. Ik doe mijn taken en neen, ik laat mijn baard niet groeien tot ik weer in de basisploeg sta. Het is geen bijgeloof. Ik wilde me gewoon even niet meer scheren, maar weldra gaat mijn baard er weer af.”