Renard furieus over gedrag van Trebel en anderen: "Dit is écht wel flagrant, spelers wanen zich steeds meer in Club Med "

Adrien Trebel heeft zich helemaal onmogelijk gemaakt bij Standard. De Fransman daagde niet op voor de oefensage in Spanje en beantwoordt nu al dagenlang geen telefoontjes uit Luikse hoek.

Trebel wil met zijn gedrag een transfer forceren, maar sportief directeur bij Standard Olivier Renard heeft een duidelijke visie over het gedrag van de gewezen middenvelder. "Er is inderdaad interesse, maar die is niet concreet. Net daarom is zijn houding erg riskant", vindt de ex-doelman in Het Laatste Nieuws.

"Tussen interesse en een afdoend bod ligt nog een wereld van verschil. Spelers durven er wel eens een zootje van maken, maar dit is echt wel flagrant.", kan Renard het gedrag van Trebel absoluut niet accepteren.

Clubspelers

"Een enorm gebrek aan respect ten opzichte van de club. Een slecht signaal naar onze jonge spelersgroep ook en tegelijk een les voor hen van hoe het niet moet. Het is moeilijk om nog echte clubspelers te vinden. Ze wanen zich steeds meer in Club Med. De mentaliteit van veel spelers is een probleem in het hedendaagse voetbal. Zeker niet alleen bij Standard. Er is geen wederzijds respect meer. "