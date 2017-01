Noors supertalent verlaat Real Madrid (tijdelijk) voor de Eredivisie: "Dit is het beste voor mijn ontwikkeling"

Foto: © photonews

Heerenveen zorgde gisteren voor een enorme stunt met de transfer van de talentvolle Martin Ødegaard. De Friese club huurt de 18-jarige Noor tot medio 2018 van Real Madrid.

Martin Ødegaard wil bij Heerenveen, de huidige nummer vier in de Eredivisie, meer spelen dan bij Real Madrid, maar ziet zichzelf niet als een ster. Dat gaf de 18-jarige middenvelder ook zelf aan op zijn persvoorstelling in het Abe Lenstra stadion. "Dit is voor mijn ontwikkeling de beste beslissing. Ik zie mezelf niet als een wonderboy, maar als een normal boy. Het is aan anderen om mij te beoordelen."

Verder dan één competitiewedstrijd voor Real kwam het Noorse supertalent niet. "Het is moeilijk om als jonge speler bij Real Madrid aan spelen toe te komen, ze hebben de beste spelers van de wereld. Op de trainingen heb ik veel van ze kunnen leren", geeft Ødegaard aan. Heerenveen noemt de transfer van Ødegaard een "buitenkans die ze niet konden laten liggen".