Het verdict is gevallen: Club Brugge is Van Rhijn hele tijd kwijt

Foto: © photonews

Gelukkig heeft Club Brugge al een nieuwe rechtsachter binnen, want het heeft dit seizoen geen geluk met zijn flankverdedigers. Laurens De Bock is al een heel seizoen op de sukkel en nu is ook Ricardo Van Rhijn buiten strijd.

Zondag moest Ricardo van Rhijn geblesseerd het oefenveld verlaten nadat hij geraakt werd aan zijn enkel. Het was wachten tot een scan meer uitsluitsel kon geven. Daarvoor moest de enkel van de Nederlander eerst wat ontzwollen zijn. Maar de scan bracht geen goed nieuws aan het licht.

"Verder onderzoek bracht een scheurtje in de ligamenten van zijn enkel aan het licht.Van Rhijn zal zo’n 6 weken out zijn. Woensdag keert Ricardo terug naar België om daar verder te revalideren. We wensen hem veel beterschap toe", klinkt het op de website van Club Brugge.

Met Palacios en Cools heeft Preud'homme wel nog twee jongens rondlopen die als rechtsachter kunnen spelen. De Colombiaan is echter nog maar net gearriveerd, dus het lijkt erop dat Cools terug zijn kans krijgt.