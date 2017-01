Mag AA Gent Adrien Trebel voorgoed vergeten? 'Transfer naar het buitenland wenkt ongetwijfeld, keuze uit twee opties'

Foto: © photonews

AA Gent trok wekenlang aan zijn mouw, maar botste keer op keer op een 'njet' bij Standard. De Rouches spelen het spel hard en laten Adrien Trebel nog het liefst van al naar het buitenland trekken.

De kans dat we Trebel niet meer in de Jupiler Pro League zien voetballen, is bijzonder groot. Het Duitse Kicker meldde al dat Mainz 05, de nummer 10 uit de Duitse Bundesliga, 3,5 miljoen euro wil betalen voor de Fransman.

Verder kan de middenvelder ook op interesse uit het Midden-Oosten rekenen, aldus Het Laatste Nieuws. Dat bevestigden meerdere bronnen die dicht bij het transferdossier staan. Welke club achter Trebel aanzit, is vooralsnog onduidelijk. Vorige zomer stond hij al in de belangstelling bij Al-Jazira.