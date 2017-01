Standard laat oog vallen op 'Gouden Bal' van Zuid-Amerika

Foto: © photonews

De Colombiaanse markt is blijkbaar ontdekt door de Belgische clubs. Club Brugge haalde er al twee deze wintermercato, maar ook Standard heeft zijn oog laten vallen op wat toch een goudhaantje moet zijn.

Het gaat om Miguel Borja, die de Zuid-Amerikaanse versie van de 'Gouden Bal' won. De 23-jarige aanvaller is eigendom van Atlético Nacional, maar wordt opgejaagd door heel wat Europese clubs. Enige probleem: het zal niet voor deze transferperiode zijn, want Borja heeft geen paspoort voor de EU.

Maar verschillende clubs proberen hem nu al te overtuigen. Toulouse heeft interesse, maar hun bod was te laag. Standard zou wel concrete belangstelling hebben, maar ze willen hem huren met een aankoopoptie, weet Tuttomercatoweb. En dat ziet Nacional niet echt zitten.

Vorig seizoen scoorde hij 19 keer in 21 wedstrijden, dit seizoen zit hij aan één in zeven. Hij is ook al één keer Colombiaans international geweest.