Maar liefst vijf (!) Rode Duivels kregen net als Witsel Chinees superbod binnen: Lukaku zei al neen, deze vier twijfelen

Foto: © photonews

De Chinezen zijn niet van plan om bij Axel Witsel te stoppen. Neen, zo kregen maar liefst vijf andere Rode Duivels een lucratief voorstel uit China dat zelfs het jaarloon van de Luikenaar overstijgt.

Romelu Lukaku (23), Christian Benteke (26), Dries Mertens (29), Mousa Dembélé (29) en Marouane Fellaini (29). Stuk voor stuk hebben ze en aanbod uit de Chinese Super League op zak, meldt Het Nieuwsblad. Opvallend daarbij is dat de meesten zelfs meer dan de 18 miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen die Witsel opstrijk bij Tianjin Quanjian.

Lukaku wees het voorstel al af. "Romelu kiest niet voor het geld. Nochtans kan hij er veel meer verdienen dan her en der geschreven wordt", klinkt het bij zijn manager Mino Raiola.

Verschroeiende keuze

Andere Duivels twijfelen dan weer. Want zal er ooit nog dergelijk aanbod komen? De vraag is dan weer of de keuze past op privévlak? En wat met hun stek bij de Rode Duivels?

"Het is sowieso een heel moeilijke keuze", geeft Mousa Dembélé aan. "Voor jonge spelers die nog moeten groeien, is het niet zo verstandig naar ginder te gaan. Voor oudere spelers ligt het misschien anders."