Wat als van Rhijn hele poos out is? Deze opties heeft Preud'homme achter de hand

Foto: © Photonews

Club Brugge moet het mogelijk een tijdje zonder Ricardo van Rhijn zien te rooien. De rechtsachter viel enkele dagen geleden geblesseerd uit op training. De ligamenten van de enkel zouden getroffen zijn en mogelijk is van Rhijn twee maanden out. Wat nu, Michel Preud'homme?

Iedere blessure komt natuurlijk ongelegen, maar het uitvallen van van Rhijn komt écht ongelegen. De Nederlander kwam er na een aanpassingsperiode volledig door bij Club Brugge en was de laatste tijd wel vaker één van de uitblinkers.

Dion Cools

Nu van Rhijn wellicht een tijdje uit de roulatie is, moet Preud’homme oplossingen bedenken. Dion Cools – van nature een rechtsback – depanneert door de blessure van Laurens De Bock op de linksachter en doet het daar prima. In eerste instantie is Cools opnieuw op rechts posteren, een optie.

Maandagavond deed Preud’homme het ook meteen. Tijdens de oefenpartij tegen Werder Bremen was Cools rechtsback en speelde… Stefano Denswil als linksachter. Een experimentje, zeg maar. Als Preud'homme Cools opnieuw naar rechts trekt, moet hij beginnen puzzelen op links. Niet ideaal dus.

Helibelton Palacios

Al is er nog één ander alternatief. Een alternatief dat luistert naar de naam Helibelton Palacios. De Colombiaan van 23 zette pas vorig weekend zijn krabbel bij Club Brugge, maar mogelijk komt hij sneller dan verwacht aan spelen toe bij zijn nieuwe club.

Tegen Bremen mocht Palacios opdraven in de tweede helft. Als Preud’homme bij afwezigheid van De Bock én van Rhijn ervoor opteert om Cools op links te laten staan, is de kans heel groot dat Palacios meteen zijn kans krijgt als rechtsback. Wij zijn alvast benieuwd, Michel.