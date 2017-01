Zoektocht naar nieuwe spits gaat voort: na Oulare duikt ook de naam van Akpala op bij eersteklasser

Foto: © Photonews

De Belgische eersteklassers steken dezer dagen niet alleen in het buitenland hun licht op. Ook in België wordt er naar versterking gespeurd. En dus zijn jongens die op overschot zijn in trek.

Degradatieklant Westerlo liet eerder zijn oog al vallen op Obbi Oulare en de nieuwe spits van Club Brugge Carlos Strandberg. Nu hebben de Kemphanen ook Joseph Akpala in de gaten, aldus Het Laatste Nieuws.

Met het vertrek van Manias en Lanini en de langdurige onbeschikbaarheid van Benji De Ceulaer is aanvallende versterking broodnodig in 't Kuipje. Akpala komt weinig aan spelen toe aan de kust en is de grootste kanshebber op een vertrek. Toch lijkt de kans klein dat de ex-Bruggeling de stage van KVO weldra verlaat.