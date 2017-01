Wie werd coach van het jaar? Hier het antwoord!

Foto: © photonews

De wereldvoetbalbond FIFA maakt een maand geleden zijn nominaties bekend voor de prijzen van 2016. Op een gala maandagavond werden uiteindelijk ook de prijzen uitgereikt.

Vera Pauw was nog een van de 10 genomineerden, maar de Nederlandse ex-coach van de Oranje Leeuwinnen die grote sier maakte met Zuid-Afrika zat uiteindelijk niet in de top-3.

Uiteindelijk was de prijs voor Silvia Neid, die met haar land voor een Olympische titel zorgde in Rio de Janeiro. Op de erelijst gaat ze Jill Ellis en Pia Sundhage vooraf.

Neid sloot recent een carrière af vol successen, want als speelster, assistent-coach of hoofdcoach was ze naast de Olympische titel ook betrokken bij zowat alle gewonnen wereldkampioenschappen en andere successen.