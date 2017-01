Contract van ervaren Lokeren-monument loopt af, maar een definitief afscheid van het voetbal denkt hij nog niet

Barry Boubacar Copa is stilaan een monument in Lokeren. De sympathieke Ivoriaanse doelman staat er al sinds 2007 onder de lat, maar zijn contract loopt eind dit seizoen af. Het ziet er niet naar uit dat Copa ook volgend jaar nog op Daknam zal spelen.

"Ik hoop mijn contract hier zo goed mogelijk uit te doen. Ik ben dus na januari nog zeker bij Lokeren. Of ik hier volgend seizoen ook nog zal zijn? Tot juni ben ik zeker een speler van Lokeren", blijft Copa in het ongewisse tegenover Sporza. De Ivoriaanse doelman werd eind december 37. Denkt hij nog niet stilaan aan het einde van zijn carrière? "Ik denk aan een interview met Arsène Wenger. "Zolang je kunt spelen, moet je blijven voetballen. Zolang je er plezier in hebt, moet je dat blijven doen", zei hij."

"Ik werk hard en ben zeer veeleisend. Ik geef mezelf geen geschenken. Mijn gezondheid is het belangrijkste. Tijdens mijn vakantie heb ik veel zieke kinderen gezien", zegt Copa. "Ik zal dus niet klagen, want ik heb het geluk om te kunnen voetballen. Ik geef het maximum, maar in het leven komt er altijd een einde. Dat kan over 10 maanden zijn, over 1 jaar of over 5 jaar. Ik bid gewoon tot God om gezond te blijven."