Bondscoach duidelijk: "Naar Cyprus Cup met aparte doelstellingen"

Foto: © photonews

2017 wordt een bijzonder belangrijk jaar voor het vrouwenvoetbal in België. Op de Cyprus Cup en daarna ook het EK in Nederland zullen opnieuw stappen moeten worden gezet door de Belgian Red Flames. Dan zal ook de aandacht proportioneel blijven stijgen.

Het wordt een druk jaar met stages en oefenwedstrijden om in de best mogelijke omstandigheden aan de aftrap van het EK in Nederland te komen half juli. En op de planning voor het EK staat onder andere ook nog de Cyprus Cup.

“Een belangrijk toernooi om nog eens enkele wedstrijden kort op elkaar te spelen om te kijken hoe de recuperatie is bij de ploeg”, klinkt het bij Ives Serneels tegenover Voetbalkrant.com. “Maar we gaan naar dat toernooi met mooie tegenstanders met concrete doelstellingen, niet enkel in het teken van het EK.”

Wie de bus opstapt met het idee om er drie matchen te gaan spelen, is verkeerd bezig

“Zo wil ik daar veel speelsters aan het werk zien en van iedereen de gretigheid zien die ik nodig zal hebben op een groot toernooi als het EK. We moeten stap voor stap blijven gaan en niet zomaar mikken op een goed Europees Kampioenschap, we gaan daar moeten voor werken.”

En wat zijn de ambities in Nederland zelf? “Een goed toernooi spelen en competitief zijn. Wie de bus op stapt met het idee om er drie matchen te gaan spelen, die is verkeerd bezig. We willen er het maximale zeker uithalen, al gaan we dan op ons best moeten zijn.”