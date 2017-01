Dit wás het standbeeld van Messi, maar nadat vandalen het bewerken ziet het er hélemaal anders uit

Foto: Twitter

Lionel Messi is zo'n speler die zelfs door de meeste van zijn concurrenten op handen gedragen wordt. Het lijkt soms wel alsof de Argentijn geen tegenstanders heeft. Al beginnen we daar ondertussen wel anders over te denken...

In Argentinië hielden vandalen namelijk lelijk huis bij het standbeeld van Messi. Het standbeeld staat er nog maar sinds eind juni van vorig jaar, toen de Argentijn had aangekondigd dat hij zich zou stoppen als international.

Wel, het standbeeld kreeg deze week slaag. En nog geen klein beetje. Vandalen liet weinig heel van de namaak-Messi en gingen zelfs met de bovenste helft van het standbeeld aan de haal. In Buenos Aires blijven ze echter niet bij de pakken zitten: de herstellingswerken zijn al bezig.