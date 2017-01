Engels over zijn virtuele zelf op FIFA 17: "Ik vind dat veel" & "Mijn broertje koopt me altijd meteen"

Foto: © Photonews

Bijna al onze eersteklassers vertoeven momenteel op winterstage. Ze bereiden zich met een goed gevuld trainingsschema voor op het tweede deel van het seizoen. Tussen de trainingen door zal er wellicht af en toe naar de spelconsole en de bijhorende FIFA 17-game gegrepen worden.

Heel wat voetballers zijn immers fan van het populaire voetbalspel, hoe zou je zelf zijn. Wij vroegen ons af of ze wel tevreden zijn met de manier waarop ze voorgesteld worden in het spel. Björn Engels is dit seizoen de beste verdediger op het populaire videospel. Hoe denkt hij daar zelf over?

“Of ik tevreden ben met een algemene rating van 76? Ja, hoor. Ik was bij de release van FIFA zelfs een beetje verrast. 76, ik vind dat best veel”, lacht Engels als we hem naar zijn virtuele zelf vragen op het razend populaire videospel.

"Als mijn broertje carrière speelt, koopt hij me meteen" - Björn Engels

“Tijdens mijn revalidatie heb ik me wel wat beziggehouden met FIFA 17. Ik heb het speltype met die Hunter gespeeld. Hoe heet dat ook alweer?” The Journey, Björn. “Juist, ja. The Journey. Dat was wel plezierig.”

Met de virtuele Björn Engels speelt de echte dan weer nauwelijks of nooit. “Ik speel eigenlijk nooit met mijn eigen mannetje. Toen ik enkele jaren voor het eerst op FIFA stond, was dat wel even van wow. Maar nu is het vooral mijn broertje die met Björn Engels speelt. Als hij een carrière start, dan koopt hij me meteen.” (lacht)

De 10 beste verdedigers in de Jupiler Pro League (volgens FIFA 17)