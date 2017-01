Hij is niet te houden: 'Standard casht maar liefst 12 miljoen euro, maar is attractie wel kwijt'

Standard gaat een dezer dagen langs de kassa passeren. De Rouches strijken de jackpot van 12 miljoen euro op, maar zien wel hun beste speler vertrekken.

De interesse die vorige week in een stroomversnelling kwam, wordt nu concreet. Everton gaat Ishak Belfodil naar Liverpool halen en dat voor een transferprijs van, mits bonussen, 12 miljoen euro. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

The Toffees bereikten hierover een princiepsakkoord met Standard en dus lijkt niets een overstap naar de Premier League nog in de weg te staan. De Franse Algerijn trainde donderdag nog mee op het oefenkamp in Spanje, maar reist eerstdaags naar Everton om de deal te officialiseren.

Tien goals

Belfodil streek enkele maanden geleden nog maar neer op Sclessin. De Luikenaars namen de aanvaller, die tien keer scoorde alle competities samengeteld, transfervrij over.