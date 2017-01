Voetbalcommentator haalt herinneringen op aan overleden Swat Van der Elst: "Enorm snelle speler die makkelijk scoorde"

Vannacht is François "Swat" Van der Elst op 62-jarige leeftijd bezweken aan de gevolgen van een hartaanval. Sporza-commentator Frank Raes was een bevoorrecht getuige van zijn hoogdagen bij Anderlecht in de jaren '70.

"Swat was een zeer goeie voetballer die gemakkelijk scoorde. Hij had een neus voor doelpunten. Hij werd "Mister Europe" genoemd, omdat hij ongeveer 1 keer per 2 wedstrijden in Europa scoorde", zegt voetbalcommentator Frank Raes op Sporza.

"Hij was enorm snel en kwam graag vanaf rechts", herinnert Raes zich. "Hij was een beetje een valse rechtsachter, die ook als rechtsbuiten en spits speelde. Swat was onwaarschijnlijk koelbloedig in de zestien. Als hij een kans kreeg, dan was het binnen. Dat is zijn hele carrière zo gebleven, ook in de Europese matchen."

Tijdens zijn versnelling kon Van der Elst nóg versnellen.

"Hij was koelbloedig, had snelheid en bewaarde het overzicht wanneer het moest. Tijdens zijn versnelling kon hij nog versnellen. Je kunt hem misschien vergelijken met Frank Acheampong, maar die laatste bewaart het overzicht niet." Van der Elst overleed vannacht op 62-jarige leeftijd. Hij speelde bijna 250 duels voor Anderlecht en scoorde daarin 82 keer. Hij was ook actief in de States (bij New York Cosmos) en Engeland (bij West Ham), maar sloot zijn carrière af in Lokeren. Hij was ook 44 keer Rode Duivel.