Gent won met 11-0 (!) van Chinese eersteklasser, Vanhaezebrouck duidelijk: "Niveau van derdeklasser of zelfs eersteprovincialer bij ons"

Axel Witsel gaat de komende jaren in China voetballen. "Niet alleen voor het geld", verdedigde de Rode Duivel zich onlangs. Maar ook niet voor het sportieve, Axel, dat is wel duidelijk. Vraag dat maar aan Hein Vanhaezebrouck.

KAA Gent oefende dinsdag tegen de Chinese eersteklasser Yanbian FC – vorig seizoen negende op zestien ploegen. Het werd 11-0 en Vanhaezebrouck kon zijn ogen eigenlijk niet geloven.

"Ik ben nog blij dat ik die eersteklasser gekozen heb" - Hein Vanhaezebrouck

“Het niveau van de Chinese competitie is veel slechter dan ik had durven denken. Kijk, er zijn ons twee Chinese ploegen voorgesteld: een eersteklasser en een tweedeklasser. Ik ben nog blij dat ik die eersteklasser gekozen heb”, grijnsde Vanhaezebrouck na afloop van de partij.

“Hun niveau komt overeen met dat van een derdeklasser bij ons. Na rust zelfs een eersteprovincialer. Het tempo was vrij laag en de lijnen lagen ver uit elkaar”, gaat de trainer van de Buffalo’s verder.

"China zal er nog veel meer moeten halen" - Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck ziet het ergens dan ook somber in voor Axel Witsel. “Als ze zulke investeringen willen doen voor jongens als Witsel, dan zal China er nog veel meer moeten halen.”

“Er zijn ook andere aanpassingen nodig om die ploegen beter te wapenen en anders te laten spelen, want door bij elke ploeg één of twee sterspelers te steken, ga je het niveau in China niet omhoog tillen”, besluit Vanhaezebrouck.