Huurling die zich spiegelt aan Jan Vertonghen en Sergio Ramos speelt met een plan: "Ooit in de ploeg geraken bij Anderlecht"

Terwijl Anderlecht deze winter mogelijk weer op zoek gaat naar een linskvoetige verdediger, loopt er een paars-wit jeugdproduct van dat type in Westerlo rond. Net als de tweede helft van vorig seizoen komt Hervé Matthys op uitleenbasis voor de Kemphanen uit.

De centrale verdediger van opleiding stond in 't Kuipje al in het centrum en op de linksachter. "Linksback is niet mijn favoriete positie, maar ik trek mijn plan", vertelt Matthys aan Voetbalkrant.com.

"Het is een voordeel dat je op twee posities kan uitgespeeld worden. Jan Vertonghen is bij de Rode Duivels en Tottenham in die zin een voorbeeld. Moest ik zijn carrière kunnen nastreven, zou ik heel gelukkig zijn."

De polyvalente Vertonghen is een voorbeeld voor Matthys

De 20-jarige West-Vlaming pikt van veel achterhoedespelers zaken op, ook op internationaal niveau. "Sergio Ramos is net als mij (Matthys meet 1m84, red.) niet van de grootste. Uit zijn manier van verdedigen leer ik veel."

Matthys wil zich dit seizoen met een duidelijk plan in de picture spelen. "Ik hoop dat Anderlecht mij volgt, al ben ik er niet te fel mee bezig. Als ik mijn minuten maak bij Westerlo, zal ik ook Anderlecht daarmee tevreden stellen. Het doel is nog steeds om er in de ploeg te geraken."