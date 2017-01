Wie is die nieuwe spits van Racing Genk, hoeveel kostte hij en wat voor type is hij?

Foto: Celta Vigo

Racing Genk haalde vandaag Jose Narajo naar Limburg. De 22-jarige aanvaller werd in de zomer nog met veel bombarde bij Celta de Vigo voorgesteld als het aankomende talent, maar dat liep anders af.

In totaal speelde Naranjo drie matchen, goed voor 220 minuten en twee gele kaarten. Nochtans was het geloof bij de directie van de Spaanse club groot. Vorig seizoen scoorde hij immers 16 keer bij Gimnastic de Tarragona in de Spaanse tweede klasse. Celta had toen drie miljoen voor hem over en liet hem voor vijf seizoenen tekenen.

In schril contrast met het bestuur had trainer Berizzo minder geloof in de jonge spits. Hij behoorde telkens tot de wedstrijdselectie van 21 man, maar viel op het laatste nippertje telkens af. Celta zag dat het zo niet zou lukken en besloot hem te verkopen, met verlies weliswaar.

Niet hetzelfde type als Karelis

Genk betaalde zo'n 1,8 miljoen euro voor hem en Celta bedong ook 10 procent op een eventuele doorverkoop. Dimitiri De Condé was daarmee andere Spaanse tweedeklassers te snel af. Tenerife en Levante waren immers ook geïnteresseerd, maar Naranjo wou zelf op het hoogste niveau blijven voetballen.

En het is een type aanvaller dat Genk wel kan gebruiken. Hij zoekt altijd de diepte op, maar is eigenlijk geen echte nummer 9. Hij is niet echt een vervanger voor Karelis, maar kan wel perfect in een driemansaanval uit de voeten.