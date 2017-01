Middenvelder van Real Madrid opnieuw verkozen tot Kroatisch Speler van het Jaar

Niet Ivan Rakitic of Mario Mandzukic, maar wel Luka Modric is uitgeroepen tot Kroatisch Speler van het Jaar. De regisseur van Real Madrid wint de prijs al voor de vijfde keer in zijn carrière.

De 31-jarige Luka Modric is opnieuw de laureaat in de verkiezing van 'Kroatisch Speler van het Jaar'. Hij kreeg de prijs die door de krant 'Vecernji List' uitgereikt wordt eerder al in 2007, 2008, 2011 en 2014. Met 110 punten liet de technisch vaardige middenvelder deze keer FC Barcelona-middenvelder Ivan Rakitic (80) en Juventus-aanvaller Mario Mandzukic (76) achter zich.

Modric kreeg eerder deze week al een plaats in het Wereldelftal van het Jaar van de FIFA. Met Real heeft hij dan ook een schitterend 2016 achter de rug, met winst in de Europese Supercup, de Champions League en het WK voor clubs.