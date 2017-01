Mile Svilar de 'nieuwe Courtois'? Toptalent van Anderlecht denkt er anders over

Foto: © photonews

Mile Svilar (17) is één van de grootste talenten die er bij RSC Anderlecht rondloopt. De piepjonge doelman wordt klaargestoomd voor het grote werk en moet op termijn de nieuwe nummer één van paars-wit worden.

Door het feit dat hij als jonge gast al meetraint met het eerste elftal van Anderlecht, wordt Svilar nu en dan vergeleken met Thibaut Courtois. De Rode Duivel stak bij KRC Genk al héél vroeg de neus aan het venster, met de gekende gevolgen.

Toch wordt Svilar liever niet vergeleken met de huidige keeper van Chelsea. “Ik heb daar geen probleem mee. Maar noem me eerder de nieuwe Svilar, mijn vader was ook keeper, hé. Hij geeft me nog veel raad”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.