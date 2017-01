Primeur: Ook deze Rode Duivel kan én wil naar China

Axel Witsel ruilde onlangs Zenit Sint-Petersburg in voor het Chinese voetbal. De Rode Duivel gaat er het shirt van ... dragen. Het is goed mogelijk dat in het spoor van Witsel nog enkele Belgische internationals naar Azië verkassen.

Dinsdag raakte nog bekend dat ook Romelu Lukaku, Dries Mertens, Christian Benteke én Moussa Dembele een Chinese aanbieding op zak hebben. Lukaku en Benteke gaan niet op het voorstel in, maar Dembele zei dan weer niet onmiddellijk ‘neen’.

Nu vernam onze redactie uit betrouwbare bron dat ook Steven Defour in de nabije toekomst misschien naar China vertrekt. De middenvelder speelt sinds het begin van het seizoen voor Premier Leagueclub Burnley, maar wisselde er uitstekende met iets minder goede wedstrijden af.

Transfer naar andere Europese zomercompetitie niet mogelijk...

Als Defour tijdens de komende weken vaker dan hem lief is op de bank zit, behoort een transfer in januari tot de mogelijkheden. In een Europese zomercompetitie kan onze landgenoot niet meer terecht omdat hij dit seizoen al wedstrijden speelde voor RSC Anderlecht en Burnley.

... Transfer naar China wél mogelijk

In een land waar de competitie nog moet beginnen, kan Defour uiteraard wél terecht. De Chinese Super League is zo’n competitie en de man die door Roberto Martinez opnieuw bij de Rode Duivels werd gehaald zegt niet ‘neen’ tegen een Chinees aanbod. De aanbiedingen lopen langzaam aan binnen en in de entourage van Defour weet men ondertussen ook: “China is tegenwoordig het beloofde land, hé.”