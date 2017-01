'Anderlecht gaat vol voor man die vorig jaar nog Rode Duivel was'

Foto: © photonews

Het belooft nog een spannende maand januari te worden voor RSC Anderlecht. Manager Herman Van Holsbeeck is naarstig op zoek naar versterkingen. Een centrale verdediger lijkt paars-wit nu zo goed als beet te hebben.

Volgens The Scottish Sun gaat Anderlecht namelijk vol voor… Dedryck Boyata. De Belgische verdediger is 26 en zit ovolledig op een zijspoor bij de Schotse topclub Celtic. Boyata speelde dit seizoen amper 90 minuten.

Onze landgenoot lijkt bij het Celtic van Brendan Rodgers geen toekomst meer te hebben en Anderlecht zou al gepolst hebben naar de beschikbaarheid van de verdediger. Paars-wit onderzoekt momenteel of het Boyata op uitleenbasis of wie definitief kan overnemen van de Schotten.

Boyata staat open voor vertrek

Boyata zelf staat niet weigerachtig tegenover een vertrek. Als er een interessante aanbieding op tafel komt, zal de verdediger daar over nadenken. Iets minder dan een jaar geleden was Boyata nog Rode Duivel, voorlopig is hij helemaal uit beeld bij de nationale ploeg.