'Nieuwkomer' in Jupiler Pro League waar iedereen hoge verwachtingen van heeft: "Ik wil klaar zijn"

Foto: © Photonews

De voetballiefhebbers zullen het volmondig met elkaar eens zijn en zeggen: "Eindelijk is die jongen terug." Vorig seizoen was Ruslan Malinovskyi een smaakmaker in de Jupiler Pro League, tot het noodlot toesloeg.

Vorig seizoen, tijdens een play-off 1-wedstrijd op het veld van Club Brugge, blesseerde Malinovskyi zich aan de knie. Het verdict was hard voor de middenvelder: een afgescheurde kruisband en een bijhorende revalidatie van acht maanden.

Nu is de nog steeds maar 23-jarige Oekraïner bijna weer de oude. “Op training loopt alles vlot. Ik kan het tempo moeiteloos aan, maar nu moet ik dat wedstrijdritme opnieuw onder de knie krijgen. Er komen veel belangrijke wedstrijden aan voor Racing Genk en ik wil klaar zijn”, zegt Malinovskyi in Het Laatste Nieuws.

Frustratie

Malinovskyi stond maanden aan de kant en had het moeilijk. “Ik heb lang genoeg mijn frustratie moeten verbijten in de tribunes. Op televisie ging het nog, maar het deed echt pijn om de wedstrijden van Genk in het stadion te bekijken.”