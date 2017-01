Druk einde van 2016 bezorgt 17-jarig talent Verlinden vervelende blessure bij de start van het mogelijke jaar van de doorbraak

Foto: © Phil Greig

Thibaud Verlinden staat in 2017 misschien wel voor het jaar van de doorbraak bij Stoke City. De 17-jarige Belg mocht onlangs al even proeven van de bank bij The Potters, maar zette het nieuwe jaar niet te best in.

Begin november nam Verlinden in het imposante London Stadium plaats op de reservebank. Daar zag hij zijn team 1-1 gelijkspelen tegen West Ham United. Een Premier League-ervaring die een vervolg kreeg op bezoek bij Watford (0-1) enkele weken later.

In 2017 wil de Jonge Duivel meer, maar zal hij ook geduld moeten oefenen. Verlinden is immers al vier weken out met een vervelende blessure. De middenvelder sukkelt met een stressfractuur in de onderrug en staat nog twee tot vier weken aan de kant.

Gebrek aan rust

De kwetsuur bij de beloftevolle Belg is een gevolg van een druk einde van 2016. Zo trainde hij hard bij de hoofdmacht van Stoke tussen jongens als Arnautovic, Bojan en Shaqiri, haspelde hij verder duels af bij de U23 en waren er tussendoor nog de wedstrijden met de nationale U19.