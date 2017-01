Courtois spreekt openlijk over zijn toekomst: "Ik hou van Madrid"

Foto: © photonews

Thibaut Courtois wordt zowat iedere transferperiode opnieuw in verband gebracht met een vertrek bij Chelsea. Tot nader order staat de Rode Duivel nog steeds onder de lat bij de Londense topclub, en lijkt daar niet meteen verandering in te komen.

Na zijn carrière zal je Courtois evenwel niet zo vaak meer in Londen spotten. Onze landgenoot is van plan om na zijn actieve carrière elders te gaan wonen. En Courtois weet al precies waar.

“Het zou best kunnen dat ik na mijn spelerscarrière in Madrid ga leven”, vertelt de Rode Duivel op de webstek van Chelsea. “Ik hou van de stad en de architectuur, al sinds ik er bij Atlético speelde. En als ik niet in Spanje ga wonen, dan misschien Los Angeles.”

Geruchten omtrent verhuis

Enkele dagen geleden doken er nog geruchten op omtrent een iets snellere verhuis. Courtois werd in verband gebracht met... FC Barcelona. Eerder toonde ook Real Madrid al interesse in de doelman van Chelsea. Lees hier meer over die geruchten.