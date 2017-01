Belgische globetrotter houdt het na één maand al voor bekeken als bondscoach van Trinidad & Tobago

Globetrotter Tom Saintfiet is niet langer bondscoach van Trinidad & Tobago. De 43-jarige Vlaming heeft zelf ontslag genomen bij het Caraïbische land. Hij was er amper een maand aan de slag.

Voor Tom Saintfiet was Trinidad & Tobago al zijn achtste job als bondscoach. Eerder trainde hij de nationale teams van Namibië (2008-2010), Zimbabwe (2010), Ethiopië (2011), Jemen (2012-2013), Malawi (2013), Togo (2015-2016) en Bangladesh (2016).



Maar Saintfiet begon slecht aan zijn avontuur bij de bij het land van Dwight Yorke (een ex-speler van Man United). Hij verloor drie van zijn eerste vier wedstrijden. Donderdag ging Trinidad & Tobago nog met 1-2 onderuit tegen Suriname en zondag werd er met 4-3 verloren van Haïti. Trinidad & Tobago staat voorlopig vijfde op zes landen in de laatste groepsfase voor de WK-kwalificaties in Noord- en Midden-Amerika.