Wilde geruchten omtrent Benteke uit de lucht gegrepen: "Klopt helemaal niet"

Christian Benteke ruilde Liverpool afgelopen zomer in voor Crystal Palace. Bij die laatste club vond onze landgenoot zijn spelvreugde én zijn torinstinct terug. We verslikten ons woensdagmorgen dan ook in onze koffie toen we lazen dat Palace af wil van Benteke...

Volgens The Daily Mirror wil trainer Sam Allardyce zijn aanvalsleider alweer van de hand doen. Door het verkopen van Benteke, zou Crystal Palace geld vrijmaken om zijn kern op verschillende posities te versterken.

Een gerucht dat bij nader inzien niet blijkt te kloppen. Bij de entourage van Benteke vallen ze uit de lucht: “Dit klopt helemaal niet.” Benteke heeft niet de intentie om zijn huidige club alweer te verlaten en voelt al zeker niets voor een overstap naar China.

Benteke heeft het naar zijn zin in Londen

Het is overigens niets nieuws: De 26-jarige Benteke voelt zich, samen met zijn gezin, prima in Londen. Big Ben valt dan ook niet te overtuigen met een riant Chinees contract. Benteke verscheen dit seizoen 18 keer aan de aftrap in de Premier League en was goed voor 8 doelpunten.