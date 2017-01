Ziet Club Brugge met Claudemir vaste waarde vertrekken? 'Hij moet 1,5 miljoen euro kosten'

Club Brugge haalde tijdens deze transferperiode al heel wat nieuwe spelers in huis. Langs uitgaande zijde stuurde blauw-zwart dan weer enkele jongens die voor de jaarwisseling weinig speelden door. Nu is er ook interesse voor een speler die vaker in actie kwam.

Volgens het Spaanse AS wil laagvlieger Granada zich maar wat graag versterken met de Braziliaan Claudemir. De middenvelder speelde voor de jaarwisseling nog twintig competitiewedstrijden voor Club Brugge en is dan ook een zeer gewaardeerde kracht.

Of blauw-zwart wil meewerken aan een transfer van de 28-jarige Braziliaan is niet duidelijk, maar volgens Het Nieuwsblad zou Claudemir 1,5 miljoen euro moeten kosten.