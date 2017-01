Is Tubeke - zoals ze de volksmond zeggen - een beenhouwersploeg? Dit is de kaartenkampioen, Lierse is opvallend fair

Wie Tubeke partij geeft, weet op voorhand dat het er pittig aan toe zal gaan. De Waals-Brabanders worden bij de fans van de zeven 1B-opponenten 'de beenhouwers' genoemd. Maar klopt dat wel?

slikt Tubeke opvallend meer gele en rode kaarten dan de andere teams uit de Proximus League? Of worden de verhalen over de 'beenhouwersploeg 'te veel opgeklopt.

Als we de cijfers van het aantal gele en rode kaarten van dit seizoen naast elkaar leggen, komt Tubeke inderdaad als de vuilste ploeg naar voren. Les Sang et Or pakten al 63 gele kaarten en 6 rode kaarten op 21 matchen.

Verder valt op dat ook OH Leuven (59 gele en 5 rode) duchtig kaarten slikt. Roeselare, Union en Lommel United houden elkaar in evenwicht. Opvallend is wel dat de Limburgers nog geen enkele rode kaart incasseerden.

Cercle Brugge houdt zijn gele kartonnetjes binnen de perken, maar springt eruit met 4 rode exemplaren. Antwerp pakt het sportief aan, maar moet Lierse, veruit de fairste ploeg, laten voorgaan.