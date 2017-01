Nieuwe plannen met Adnan Januzaj nu topclub informeerde? "Zij hebben inderdaad interesse"

Adnan Januzaj komt dit seizoen op uitleenbasis uit voor Sunderland. De vraag is wat er over enkele maanden met de 21-jarige vleugelspeler zal gebeuren. Keert hij terug naar Man United of wenkt een transfer?

In die laatste optiek informeerde alvast de Franse topclub Lyon naar de toekomst van Januzaj. "Lyon is een van de vele Franse clubs die polsten naar de plannen van Adnan", bevestigt zijn manager Dirk Devriese in Het Laatste Nieuws.

"Maar de ultieme beslissing ligt bij Manchester United. Wij hoorden nog niet dat het Adnan wil verkopen." Na een moeilijk seizoensbegin kende onze landgenoot de jongste weken twee sterke beurten tegen Chelsea en Liverpool. Na dit seizoen keert Januzaj terug naar Old Trafford waar hij nog tot medio 2018 onder contract ligt.