Genk wou voor een ander type gaan, maar Stuivenberg legt uit waarom hij dat tegenhield

Foto: © photonews

Bij Genk hadden ze het profiel dat de nieuwe spits moest hebben zorgvuldig uitgetekend. En coach Albert Stuivenberg had daar een grote inspraak in. Samen met Dimitri De Condé vond hij José Naranjo bij Celta de Vigo. "Met hem willen we onze speelwijze verder ontwikkelen."

Het gezochte profiel: jong, technisch en polyvalent. Drie eigenschappen die Naranjo bezit, want de 22-jarige Spanjaard kan op zowat alle aanvallende posities uitgespeeld worden. Genk dacht eerst nog een echte targetspits aan te trekken, maar Stuivenberg zocht iets anders.

"Een plan B-spits kan ook nuttig zijn, maar die is voor mij niet prioritair", legt hij de keuze uit in HLN. "Naranjo is het soort spits waar wij op inzetten om onze speelwijze verder te ontwikkelen. Bij onze manier van spelen hoort een bepaald soort spits en daar voldoet Naranjo aan. Hij moet in staat zijn om in zijn eentje iets te creëren, maar hij moet ook op het juiste moment de bal bijhouden."