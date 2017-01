Anderlecht mikt op twee Rode Duivels: 'Goed nieuws van de ene, minder van de andere'

Foto: © photonews

Het belooft nog een spannende maand januari te worden voor RSC Anderlecht. Met Koen Casteels en Dedryck Boyata heeft het momenteel twee serieuze pistes lopen. Maar niet elke transferdeal lijkt even goed af te zullen lopen.

Goed nieuws is er wat betreft Koen Casteels, want die wil graag speelminuten genereren de komende weken en maanden. Diverse clubs hadden hem op de radar staan, maar onder andere Napoli heeft al een alternatief op het oog voor de Belgische goalie.

Zo lijken enkel Anderlecht en Werder Bremen volgens de Duitse pers nog in de aanbieding te staan. Mogelijk dat ze bij Wolfsburg ook liever hebben dat hij naar het buitenland trekt.

Een ander verhaal is de interesse in Dedryck Boyata. Die staat ook in de belangstelling van enkele clubs uit de Engelse tweede klasse en andere Schotse clubs en lijkt meer heil te zien in een verlengd avontuur aan de andere kant van het kanaal.