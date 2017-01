Grote kuis bij Antwerp: tweede speler op één dag verlaat de club

Foto: © Photonews

Antwerp is duidelijk van plan zijn kern af te slanken deze wintermercato. Jordan Remacle vond al een andere thuis. Maar vandaag verlieten nog twee spelers - gratis - de Bosuil.

Deze morgen werd al bekend dat Jordy Verstraeten zijn contract in onderling overleg ontbonden werd. Hij vond wel onmiddellijk onderdak bij Eendracht Aalst. Later op de dag liet Antwerp weten dat ook het contract van Mickaël Malsa ontbonden werd.

De jonge Franse middenvelder arriveerde in de zomer van 2015 op de Bosuil en speelde 25 officiële wedstrijden (2 competitiegoals) in rood-wit. Dit seizoen kwam hij amper nog aan spelen toe, waardoor beide partijen ervoor kiezen om het contract te ontbinden. "We wensen Mickaël veel succes in de toekomst en bedanken hem voor zijn inzet voor de Liefdevolle Kleuren", klinkt het bij Antwerp.