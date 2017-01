Blom scoort, Philtjens doet het goed in Portugal

Foto: © photonews

Terwijl in België diverse teams zich klaarstomen voor het vervolg van de competitie, doen ze dat ook in Nederland. Zo werden er zelfs een aantal oefenwedstrijden gespeeld in het buitenland.

Heerenveen speelde met Jassina Blom een oefenpartij tegen het CTO Talent team uit Amsterdam. Het werd een 4-2 overwinning voor de Friezen, met dank ook onder meer aan Blom - die een keer scoorde.

Davina Philtjens zit dan weer in Portugal op oefenstage, toch weer een nieuwe ervaring. De Ajacieden kwamen net als vorig seizoen op Portugese bodem uit tegen Huelva.

Het leverde ook een overwinning op voor Philtjens en co, want de Spaanse formatie werd met 2-0 verslagen. Een knap resultaat is het voor de Amsterdammers, die favoriet zijn om dit jaar de titel te pakken.