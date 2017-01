Club Brugge pakt uit met wondermooie goals en zege tegen prestigieuze tegenstander

Club Burgge speelde donderdagavond een oefenmatch tegen het Duitse Freiburg. En na eerst op achterstand gekomen te zijn, zette blauw-zwart dat recht via twee schitterende goals van Vormer en Vossen. En het werd zelfs nog beter.

De nummer 8 uit de Bundesliga kwam op voorsprong via Haberer, maar op het halfuur zette Vossen dat recht met een loeier. De Duitse keeper kon er wel nog naar grabbelen, maar had nooit echt een kans. En tien minuten later was het aan Vormer om zijn traptechniek te laten bewonderen. De Nederlander schoot het leer vanop 25 meter tegen de netten.

En Club denderde door, zelfs met heel wat vervangingen van Michel Preud'homme. Een kwartier na rust was het aan Wesley om zijn doelpuntje mee te pikken. Nieuwkomer Palacios zorgde trouwens voor de goeie assist. Daar bleef het bij, maar het mag alvast een heel goed resultaat genoemd worden.