Club Brugge mikt op terugkeer van zijn jeugdproduct, maar ook AA Gent is concreet en wil zelfs eigen middenvelder in de deal betrekken

Foto: © photonews

Zijn AA Gent en Club Brugge vertrokken voor een Slag om Vlaanderen op de transfermarkt. De jongste ontwikkelingen brengen de wintermercato alvast in die richting.

Zowel AA Gent als Club Brugge mikken namelijk op Birger Verstraete, de 22-jarige middenvelder van KV Kortrijk. De belangstelling van de Buffalo's is concreet, die willen namelijk Hannes Van der Bruggen in een deal betrekken.

Het Nieuwsblad meldt dat beide partijen nog lang niet bij een akkoord staan en dus houdt ook Club Brugge de ontwikkelingen rond Verstraete in de gaten. Blauw-zwart heeft interesse in zijn jeugd-speler, maar nam nog geen contact op met de Kerels.

Oostende en Spanje

Oostende, de club waar alles voor Verstraete begon, was de eerste die al lange tijd een oog had op de Belgische belofteninternational. Nu krijgen de Kustboys alvast stevige concurrentie. Ook uit Spanje is er overigens belangstelling.