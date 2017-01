VIDEO: Duitse fans zijn al gek van hem, AA Gent-spits Bjedov verwent hen met knap staaltje jongleren

Darko Bjedov is nog maar een paar dagen bij AA Gent, maar de aanvaller leek op training alvast indruk te maken. Op stage voerde hij een nummertje jongeleren op dat wel gesmaakt werd door een groepje Duitse fans.

Bjedov begon over het veld de bal hoog te houden en eindigde met een kopbal in een soort vuilbak. Er was een groepje fans van FC Union Berlijn aanwezig en die begeleidden hem met applaus en gingen zelfs bij de laatste actie uit de bol.