De nieuwste aanwinst van Anderlecht: paar seizoenen om te rijpen

Anderlecht heeft vandaag Dauda Mohammed officieel voorgesteld. De transfer zat er al een hele tijd aan te komen, maar het was wachten tot de papieren getekend waren. Maar wie is die jonge aanvaller nu?

Dauda komt over van het Ghanese Asante Kokoto en tekende voor 4,5 seizoen in het Astridpark. De bedoeling is om hem te laten rijpen bij de beloften, waar ze ook dringend een extra spits nodig hadden. Jorn Vancamp speelt immers niet alle matchen en daarnaast is er enkel nog Kule Mbombo, aangezien Clément Petit geblesseerd is voor de rest van het seizoen.

Dauda moet bij de beloften rijpen tot hij klaar is voor het grotere werk. De 19-jarige aanvaller kan zowel diep in de punt als op de flanken uit de voeten, maar heeft nog wel wat zaken waar hij moet aan werken. Zijn snelheid en techniek zijn de sterke punten, maar tot nu toe heeft hij nooit echt in een tactische opstelling moeten spelen. De bal werd naar hem gespeeld en hij zag maar wat hij er mee moest doen.

In Ghana is hij één van de rijzende talenten, want hij scoorde er acht goals in 20 wedstrijden dit seizoen.