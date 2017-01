Deze jongen lijkt zelf niet veel zin te hebben om naar Anderlecht te trekken

Anderlecht zou Dedryck Boyata op zijn radar staan hebben. De verdediger komt bij het Schotse Celtic amper nog aan de bak. Maar of de transfer realiseerbaar is, lijkt een groot vraagteken.

Boyata zelf heeft immers geen zin in een terugkeer naar België. Volgens de Engelse pers heeft hij zijn zinnen gezet op een terugkeer naar de Premier League, waar verscheidene clubs wel iets in hem zouden zien. Aangezien hij opgeleid is door Manchester City, is hij een 'eigen opgeleide speler', wat dan weer interessant is voor bepaalde ploegen die al met een overschot aan niet-EU-spelers zitten.

Maar een verdediger is ook niet de eerste prioriteit van Anderlecht. Met Nuytinck die stilaan weer op niveau komt, Spajic die weer centraal kan spelen, Deschacht die terug in de gratie is gevallen en Faes die binnenkort zijn kans moet krijgen, zitten ze niet slecht op dat vlak. Een doelman blijft de eerste zorg, kort gevolgd door een middenvelder.