KV Mechelen maakt contractverlenging publiekslieveling bekend: "Mijn dip te boven en dat zag het bestuur ook"

Foto: © photonews

KV Mechelen heeft donderdagmiddag bekendgemaakt dat het Glenn Claes zijn contract verlengd heeft met drie seizoenen. De linkerwinger ligt nu tot juni 2020 onder contract bij Malinwa.

Claes, 22 jaar oud, is dit seizoen geen onbetwiste basisspeler, maar heeft wel al mooie dingen laten zien tijdens zijn periode bij KV Mechelen. "KV Mechelen is een bijzonder mooie club die volop aan het groeien is. Dat zie je, dat voel je. Ik wil dan ook de coach, de sportieve staf en het bestuur bedanken voor het vertrouwen. Dit doet ongelofelijk veel deugd", motiveert hij de contractverleninng.

Hij kreeg de laatste weken het vertrouwen van Yannick Ferrera en dat speelde ook mee. “Ik heb even een dipje gehad, maar nu ben ik weer op de goede weg. Van zo’n periodes word je sterker. En de club heeft dat blijkbaar ook gezien. En hopelijk kunnen we geschiedenis schrijven. We bekijken de rest van dit seizoen match per match, maar het zou o zo fijn zijn indien we in die top zes zouden kunnen blijven", zei hij op de webstek van KV.