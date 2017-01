Waarom de 19-jarige tester van KV Oostende (nog) geen nieuwe Dimata is: passages bij AA Gent en KV Mechelen werden geen succes

Foto: © photonews

KV Oostende heeft dezer dagen Hasan Özkan op proef. Aan de kust droomt men al van een nieuw Landry Dimata-scenario, maar de situatie van het 19-jarige talent, dat tot de zomer nog voor AA Gent uitkwam, zit héél wat anders in elkaar.

Özkan kreeg deze zomer een aanbieding voor een verlengd verblijf bij de Buffalo's. Zijn omkadering trachtte een vaste stek in de A-kern te bekomen, een eis waar Gent niet aan voldeed. En dus trok de entourage van de Turkse jeugdinternational zijn conclusies met een vertrek uit de Arteveldestad.

In september dook Özkan bij zijn ex-club KV Mechelen op. Daar wilde men nieuwbakken coach Yannick Ferrera niet opzadelen met een heropgeviste speler. De middenvelder moest zich dus bij de Mechelse beloften weer in de kijker spelen om een plaats in de hoofdmacht te claimen.

Op zijn 16e dicht bij de A-kern

Dat lukte de jongste maanden niet. Wegens een fysieke achterstand wist Özkan de technische staf en het bestuur van Malinwa onvoldoende te overtuigen. Opmerkelijk: een kleine drie jaar geleden stond de toen zestienjarige Brusselaar wél op de rand van een doorbraak richting de A-kern. (Dat leest u HIER)

Na Gent en Mechelen is de vrije Özkan nu in Oostende aanbeland. Met KVO speelde hij woensdag de tweede helft in de oefenpartij tegen Schalke 04 (1-2-verlies). De komende weken probeert het Belgische talent de Kustboys te overtuigen van zijn kunnen. De vergelijking met aanvaller en leeftijdsgenoot Dimata, die topfit overkwam van Standard, is dus nog even te ver weg.