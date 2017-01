Hoe ziet de weg naar het WK 2019 eruit voor de Flames?

Het EK 2017 in Nederland, het WK 2019 in Frankrijk. De komende jaren kunnen we ons verwarmen aan vrouwenvoetbaltoernooien in onze buurt. Maar hoe kunnen de Flames zich ook voor dat wereldkampioenschap plaatsen?

Frankrijk werd boven Zuid-Korea verkozen om het WK 2019 te organiseren en 24 landen zullen op dat moment deelnemen aan het wereldkampioenschap.

De Belgian Red Flames zullen tussen september 2017 en november 2018 op zoek gaan naar een kwalificatie voor dat toernooi. Eerst komen de 16 laagst geklasseerde landen in een voorkwalificatie tegen elkaar in actie, daarna worden er 7 groepen van 5 teams uitgeloot.

De Belgen zitten daarbij in pot 2. De groepswinnaars gaan door naar het WK, de vier beste tweedes spelen nog een play-off voor een achtste ticket. In april wordt er geloot, de Flames hopen dan op meeval bij de loting.