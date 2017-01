Standard wil Belfodil op vreemde wijze vervangen, dus is de vraag van 12 miljoen euro: wat nu?

Wat met Standard zonder Ishak Belfodil? Dat lijkt wel een beetje dé vraag van 1 miljoen te zijn. Of van 12 miljoen euro zo u wil. Bij de Rouches hebben ze een plan, maar of dat wel het juiste is?

Het plan van Standard is op zich echt wel duidelijk: het verlies van Belfodil willen ze als team opvangen. Toegegeven: met Raman & co beschikken ze bij de Rouches wel degelijk over een aantal snelle vleugelspelers.

Maar: met Sa en Belfodil had Standard echt wel een droomduo. Was de Algerijn op zichzelf al niet gevaarlijk genoeg, dan was zijn torinstinct en werkkracht gekoppeld aan de sterkte van Sa zorgde ervoor dat de Rouches toch nog meespelen om play-off 1.

Zonder de spits lijkt dat dus weer een moeilijkere zaak te gaan worden, want hij was met zeven goals en enkele belangrijke assists en rushes erg belangrijk voor Standard.

Rest dus de vraag: wat nu met Standard? Kan Standard nog wel play-off 1 halen zonder Belfodil? Zeker als ze geen vervanger gaan aantrekken komt de druk opnieuw op jonge schouders (Raman, Edmilson, ...) en zal het knokken worden.