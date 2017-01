Club Brugge wil deze keer geen 11 jaar wachten: "Beter dan vorig jaar, dus ..."

Club Brugge wil er het beste van maken anno 2017. Een nieuwe titel, een jaar na de vorige? Het is het eerste en enige doel dat blauw-zwart dit seizoen misschien nog wel heeft.

In de Beker van België én in de Champions League is het verhaal van Club Brugge geschreven, maar in de competitie doet blauw-zwart het uitstekend. Meer zelfs: de ploeg staat momenteel helemaal bovenaan het klassement.

Het heeft zelfs meer punten dan exact een jaar geleden, toen het kampioenenjaar werd gerealiseerd. Na 11 jaar nog eens een titel, bij Club hopen ze niet zolang te moeten wachten op een nieuw succes.

"We hebben het vertrouwen dat het ons dit seizoen ook kan lukken", aldus Jelle Vossen tegen Sporza. "Vorig seizoen heeft heel Brugge deugd gedaan, want het was lang geleden dat er nog eens een titel werd behaald. Nu is die druk eraf en we zijn nu minstens even sterk als vorig jaar. We mogen niet arrogant worden, maar er is geen reden tot twijfel."