Moeilijke stap voor jongeling Club Brugge: "Vroeg me af of ik niet goed bezig was"

Foto: © photonews

De 19-jarige Jellert Van Landschoot mocht van Michel Preud'homme mee op stage. Een hele opluchting na de dreun die hij eerder dit seizoen opliep: "Ik vroeg me toen af of ik niet goed bezig was."

Van Landschoot zag het de laatste twaalf jaar bergop gaan... tot begin dit seizoen. Toen werd hij voor de eerste keer geconfronteerd met de harde wetten van het profvoetbal. "Ik speelde alles en bleef steeds stappen zetten. Tot ik in de zomer terecht kwam bij de A-kern, waar de concurrentie opeens zoveel sterker was. Het was opeens voor ‘echt’."

"Ik heb ontgoochelingen te verwerken gekregen. Om een voorbeeld te geven: in juli heb ik de voorbereiding meegedaan in Nederland. Dat liep naar mijn gevoel goed, ik mocht vervolgens ook bij de A-kern blijven voor de eerste twee competitiematchen. Maar daarna kreeg ik te horen dat ik terug moest naar de beloften. Dat was toch een eerste mentale tik."

"Ik vroeg me af of ik niet goed bezig was. Alleen had het ook met mijn positie te maken. Voor mij is het middenveld van Club één van de sterkste van België. Moeilijk dus om daar je plaats te verwerven", zegt hij in HLN.