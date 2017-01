Brugse doelman countert scherp: "Twijfels? Bij de analisten? Dan moeten ze maar naar de cijfers kijken"

Ludovic Butelle maakte in de tweede helft van vorig seizoen meteen indruk na zijn komst naar Club Brugge. Dit jaar laat de Franse doelman een minder zekere indruk na bij blauw-zwart.

Toch is het Brugse sluitstuk gevoelig aan de kritiek. "Dat er twijfels zijn? Bij de analisten? Dan moeten ze maar naar de cijfers kijken", vindt Butelle in Het Laatste Nieuws. "Hoeveel punten ik gered heb, hoeveel clean sheets ik behaald heb en hoeveelste Club staat."

De 33-jarige Butelle kende een bizar einde van 2016. Tegen KV Kortrijk schoot hij nog in een Franse colère toen hij in de slotseconden een tegengoal slikte. Nochtans leek de moeilijke periode van de baan. "Moeilijke periode?", vraagt Butelle zich verder af. "Het was toch maar twee matchen? Ik denk niet dat die alles in vraag moeten stellen."

Goed bilan

"Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, heb ik de ploeg kunnen helpen. Mijn prestaties waren op hetzelfde niveau als die van mijn ploegmaats. We zijn kampioen geworden. Wat mijn betreft is het bilan goed."