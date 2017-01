Fans zijn furieus - "Erger dan mijn kat die gestorven is": #Trump, #Brexit, #Fellaini

Marouane Fellaini heeft er nog geen zorgeloos avontuur opzitten bij Manchester United. De middenvelder kreeg al heel wat kritiek te verwerken, maar José Mourinho gelooft wel sterk in hem. De contractverlenging die hij nu kreeg? Die gaat er bij de fans niet echt in.

De optie in het contract van Fellaini is nu gelicht en dat verbindt hem tot de zomer van 2018 aan United. Bij de fans zijn er echter ook heel wat mensen die niet begrijpen waarom Manchester United nog steeds iets in hem ziet.

De reacties via de sociale media zijn dan ook niet minnetjes. Een bloemlezing van een aantal erg harde quotes, waarbij Fellaini wordt vergeleken met Trump en de Brexit als grote rampen in de geschiedenis, of zelfs iemand die het overlijden van zijn kat minder erg vindt dan het nieuws van de contractverlenging.

I hated Fellaini slightly less before he went and dyed his already awful hair #MUFC #Fellaini — Nikhil Sham (@NikhilSham) 12 januari 2017

Anyone else feel that #ManUtd pulling the trigger on #Fellaini's contract extension was an accident? pic.twitter.com/L1gDBufFLp — SpendItLikeBeckham (@officialsilb) 12 januari 2017

Untied fans when they found out #Fellaini got contract extension. 😂😂 #hesgoingNOwhere pic.twitter.com/X6rCHYLt5T — Mustaph Husein (@EeMustafe) 12 januari 2017